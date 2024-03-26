內政部通過台39線優先段都計變更 估115年6月完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）內政部都委會今天審議通過「台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段都市計畫變更案」，工程總經費約30億元、長度約1.4公里，原則沿高鐵兩側布設，預計民國115年6月完工。

高雄市政府工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，內政部都委會今天審議通過「台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段都市計畫變更案」，對於構築北高雄半導體科技S廊帶相當重要，未來橋頭科學園區廠商進駐、貨流及人流運輸都能更順暢。

副市長林欽榮表示，行政院111年6月核定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，以增設3座穿越高速公路的橋涵、增設國道1號橋科匝道及聯絡道與台39線高鐵橋下道路延伸線優先段共三部分強化園區交通運輸服務機能與品質。

其中台39線優先段部分，經行政院核定加速推動，工程總經費約新台幣30億元、長度約1.4公里，原則沿高鐵兩側布設，預計115年6月完工。

新工處表示，橋科園區為處於南台灣半導體S廊帶重要節點，為因應園區開發完成後廠商進駐、貨物運輸及員工通勤衍生的交通需求，已由市府、國土管理署、高速公路局、公路局聯手依據「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」分工推動中。

新工處指出，由市府辦理的橋科聯外道路工程的友情路30公尺拓寬工程已完工，往南大遼路50公尺拓寬工程，預計今年8月完工；1至2號道路（60公尺寬）開闢工程，預計今年5月底完工。

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此外，高速公路局辦理穿越國道1號3座涵洞工程也於去年底開工，預計116年底完工；還有配合橋科增設高速公路匝道及聯絡道工程，市府已完成代辦都市計畫變更作業，正辦理用地取得作業，接續交由高速公路局進行施工。

新工處表示，市府將持續管控橋科周邊聯外道路施工進度，並與中央協調合作，打造完整交通聯外路網，及加速橋頭科學園區產業招商營運。（編輯：陳仁華）1130326