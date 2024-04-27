中俄防長會晤 稱兩軍互動發揮穩定世界作用

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（中央社台北27日電）出席上海合作組織成員國防長會議的中國國防部長董軍，25日與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會談，雙方就國際地區形勢及防務安全合作等議題交換意見，並強調中俄兩軍互動對世界發揮穩定作用。

董軍去年12月29日被任命為中國國防部長後，曾於今年1月31日和蕭依古視訊通話。25日的會談則是雙方首度「面對面」談話。

據星島日報，董軍在會中表示，在風雲變幻的國際環境下，中俄兩軍的互動對世界發揮了穩定作用，「兩軍保持高度態勢，順應時代潮流，對全球戰略穩定至關重要」。

蕭依古說，俄中在軍事領域的合作，兩軍定期舉行海陸空聯合戰役和戰鬥訓練，是維護全球和地區穩定的要素，「西方地緣政治冒險以及新殖民行為，引發世界軍事政治新的緊張局勢，而俄中兩國各領域合作，處於前所未有的水平」，兩國關係基礎是平等、互信對話，照顧彼此的核心利益。

他表示，相信這次會談將有利於進一步深化俄中在國防領域的戰略協作夥伴關係。

據中國官媒新華社，董軍26日在上海合作組織成員國防長會議發言指出，「全球治理失穩失序，需要我們做團結合作的示範者；矛盾爭端複雜難解，需要我們做對話促和的推動者；安全問題交織聯動，需要我們做共同安全的守護者」。

他說，中國正在以高質量發展推進中國式現代化，必將為各國提供更多機遇。中國願與地區國家一同，踐行全球安全倡議，以共同發展促進共同安全。

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董軍並強調，地區國家都處在發展振興的關鍵階段，需要的是發展、期盼的是穩定、依託的是安全，「我們應堅持團結互信、安危共擔、聚同化異」。

他表示，透過構建更趨完善的合作機制、拓展更高水準的軍隊合作、形成更加強大的反恐合力、推動更為廣泛的青年交流，共同打造一個更穩固堅韌、更開放包容、更具影響力的上合組織安全共同體，為維護共同利益提供堅強保障，為地區和世界和平作出更大貢獻。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130427