海警船釣島周邊逼近調查船 日本巡邏船介入警戒
2024/4/27 17:08
（中央社東京27日綜合外電報導）日本沖繩縣石垣市政府委託學者包船前往釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）進行環境調查，今天上午由於中國海警船逼近到距調查船僅約1公里距離，日本海上保安廳巡邏船介入警戒。
日本讀賣新聞報導，日方這項調查今天上午在釣魚台列嶼及其周邊海域進行，是繼2023年1月後的第3度，包括讀賣新聞在內部分日媒隨船採訪。
就在日方調查人員今天使用小型無人機在釣魚台（日方稱魚釣島）北部進行空拍錄影時，由於中國海警船逼近造成日方中斷錄影。
日本政府不允許日方調查人員登島，以接受石垣市政府委託的日本東海大學為主的調查團隊，包下民間船隻實施海上調查，今天上午7時40分左右在距釣魚台約1.8公里外海域放飛無人機，拍攝了約15分鐘的影像。
調查團隊原本在上午8時過後要進行第2次無人機錄影，但看到中國海警船逼近，讓調查人員判斷「危險」所以取消錄影。
日本海上保安廳兩艘巡邏船在中國海警船與日方調查船間航行，阻止海警船進一步接近調查船。
另外，日本第11管區海上保安本部表示，今天清晨5時14分左右，中國兩艘海警船相繼駛入釣魚台列嶼南小島周邊日本聲稱的「領海」內，是從25日起連續3天駛入「領海」，也是今年第13次，並在9時53分到54間時離開。（譯者：黃名璽）1130427
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