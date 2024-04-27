28日西半部防局部大雨 29日各地降雨趨緩

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（中央社記者余曉涵台北27日電）中央氣象署今天說，明天鋒面北抬，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部容易有局部較大雨勢，29日各地天氣轉趨穩定，降雨趨緩，要到30日另1波鋒面接近，各地降雨機會增加。

中央氣象署預報員葉致均今天告訴中央社記者，明天鋒面北抬，各地易有短延時強降雨，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

葉致均表示，29日各地天氣轉趨穩定，中部以北地區有零星降雨，午後宜蘭、花蓮山區有局部短暫陣雨或雷雨。

30日之後有另1波鋒面接近，葉致均說，各地降雨機會增加，午後山區的降雨也會比較明顯，5月1日及5月2日受到鋒面通過影響，各地有短暫雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢。

葉致均表示，5月3日到5月4日環境偏東風為主，迎風面東半部還有午後山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣型態。

溫度方面，葉致均表示，沒有下雨的時候各地高溫落在攝氏28度到32度，是比較溫暖一點點，但5月3日到5月4日，東北季風增強，北台灣會稍微轉涼，高溫落在25到27度，低溫在20到22度，其他沒有太大影響。

另外，葉致均提醒明天金門跟馬祖有低雲或霧，29日及30日則剩馬祖要留意低雲跟霧。29日及30日鋒面前緣的西南風，讓東南部有焚風發生機率。（編輯：陳政偉）1130427