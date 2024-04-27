中國貓熊外交再啟 雲川與鑫寶將旅美10年

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（中央社台北27日電）中國再度啟動貓熊外交。據中國國家林業和草原局發布，已選定大貓熊「雲川」、「鑫寶」，將在飼養師和獸醫陪同下赴美，展開為期10年的保護交流合作。

中美關係惡化後，美國租借的大貓熊去年相繼租約到期送回中國，其中包括美國華府史密森尼國家動物園的美香一家三口。不過去年11月拜習會在美國登場後，中美雙方的大貓熊保護合作再露曙光。

隨後，中國野生動物保護協會於今年2月間宣布，與美國聖地牙哥動物園就新一輪大貓熊國際保護合作事宜達成一致，並簽署合作協議。

據中國國家林業和草原局27日於官網發布，按照協定內容，目前已選定了一對大貓熊「雲川」、「鑫寶」，並為兩隻大貓熊安排了經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。中美雙方正在積極推進大貓熊赴美前相關準備工作。

美方正在對大貓熊場館進行改造提升，創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩隻大貓熊安排了曾在中國學習交流大貓熊飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

根據公開資料顯示，中國與美國聖地牙哥動物園的大貓熊保護合作始於1996年，「白雲」、「石石」成為第一對旅居當地的大貓熊。此後雙方在野生大貓熊生態學、行為學、遺傳結構、監測技術、人工繁育、疾病防治、營養學以及公眾教育等方面展開廣泛合作交流。

2019年，聖地牙哥動物園將園內最後一隻大貓熊送回中國。

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另據紐約時報中文網報導，中美之間的貓熊外交可以追溯到1970年代。時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國後，中國隨即向美國史密森尼國家動物園贈送一對大貓熊「玲玲」、「興興」。

報導形容，這些「毛茸茸的外交官們」嚼著竹子，對自己的地緣政治意義一無所知。而批評人士說，「貓熊外交」被中國用來軟化其威權形象，轉移人們對其侵犯人權記錄的關注。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130427