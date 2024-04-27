交通警員路見病患倒地 緊急CPR救護搶回一命

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市中和交通警員劉金順22日上班途中，遇男子從機車後座倒下，無呼吸、意識，於是以電話接受消防局指導，對病患實施心肺復甦術；後續送醫治療，男子恢復意識挽回生命。

中和警分局今天表示，蔡姓女子22日清晨6時許，騎車載先生，也就是吳姓男子，行經中和路、南山路口，停等紅燈時，吳男突身體極不舒服；蔡女還來不及反應，吳男瞬間就從後座仰倒，躺臥在大馬路上。

剛要上班值勤交通警員劉金順經過，以為是交通事故上前關心，才發現是情況緊急救護案件。但當時，協助向119報案的民眾不會CPR（心肺復甦術）。

分局說，劉員為把握黃金救援時間，請民眾協助將手機靠在自己耳邊，確認吳男無意識及無呼吸，他配合119執勤員的指示，持續以正確姿勢對吳男施行CPR急救，與胸外按壓約3分鐘。

警分局表示，救護車抵達後，以儀器監控吳男生命徵象，除CPR並輔以電擊；後來，吳男恢復心跳，救護人員迅速送醫治療，到院後已恢復意識，寶貴生命獲救。

劉金順表示，中和路是他上、下班必經之路，第1次遇到如此緊急救護事件，人命關天，因此專注電話線上指示，給予心臟按壓，直到救護人員接手。他說，多虧有熱心民眾、119執勤員、救護人員協助，自己只是做該做的事。

警分局長趙家輝表示，劉金順民國94年畢業後即分發在中和交通分隊服務，見義勇為，當仁不讓，值得效法。（編輯：方沛清）1130427