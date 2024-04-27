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反核團體復刻427占領行動 模擬核災反核電廠延役

2024/4/27 16:53（4/27 17:17 更新）
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2014年4月27日反核占領忠孝西路行動至今已10年，多個民團27日下午持續為反核上街頭怒吼，全國廢核行動平台並號召反核人士在核災警報聲下一起躺在立法院前，以行動傳達反對老舊核電延役立場。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
2014年4月27日反核占領忠孝西路行動至今已10年，多個民團27日下午持續為反核上街頭怒吼，全國廢核行動平台並號召反核人士在核災警報聲下一起躺在立法院前，以行動傳達反對老舊核電延役立場。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
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（中央社記者吳欣紜台北27日電）2014年427反核占領忠孝西路行動至今10年，反核團體今天上街頭，號召超過300名反核人士在核災警報聲下橫躺立法院大門前模擬核災演習，高喊反對老舊核電廠延役。

2014年4月27日，逾5萬人上街頭占領台北車站前忠孝西路展開和平靜坐行動，呼籲政府宣布停建核四；10年後的今天，多個民間團體持續為反核上街頭怒吼。

台灣氣候行動網絡研究中心研究員魏揚今天指出，反核運動已近30年，沒想到近日仍有政治人物不放棄幻想，要提法案讓核一、二、三廠延役，這幾個核電廠都是在活動斷層上，近日地震頻繁更增添核電風險，呼籲國民黨、民眾黨放棄幻想。

魏揚也點名，民眾黨立委黃國昌過去曾反對核電延役，很遺憾看到他在民眾黨對核電延役這題的態度曖昧不清，而新北市長侯友宜過去當市長時也明確表達反對核電延役，卻為了爭取大位主張要用核電，根本顛倒是非。

427反核占領行動發起人、全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，2011年福島核災事故結束後，反核已經變成大家共識，沒想到事隔10餘年竟然還有立委提案要讓核電延役，根本不顧人民安全。

崔愫欣也說，全國廢核行動平台等96個團體已經共同發起「反對核電延役連署」，目前已有破千人參與，呼籲大眾一起加入，將搜集更多民意告訴立委不應提出這樣的法案，廢核行動平台後續也會持續遊說立法院立委。

崔愫欣強調，如果立法委員要讓老舊核電延役法案在立院闖關，屆時一定會號召包圍立法院遊行抗議，呼籲立委不要忽略反核民意。

全國廢核行動平台今天也號召逾300名反核人士，在核災警報聲下躺在立法院中山南路大門前，模擬核災演習，復刻當年427反核占領行動，向立法院示威抗議、反對老舊核電廠延役。（編輯：李亨山）1130427

各黨對核電態度
全國廢核行動平台27日號召群眾重現10年前的427反核占領行動，眾人集結在立法院正門前，以肉身躺在中山南路上表達反對老舊核電延役的訴求，呼籲立委不要忽略反核民意。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
全國廢核行動平台27日號召群眾重現10年前的427反核占領行動，眾人集結在立法院正門前，以肉身躺在中山南路上表達反對老舊核電延役的訴求，呼籲立委不要忽略反核民意。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
全國廢核行動平台27日在立法院前舉辦「427反核占領行動10週年」集會，與會者冒雨一起躺在路上模擬核災演習，有民眾也帶著孩子到場，共同表達反對老舊核電延役立場。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
全國廢核行動平台27日在立法院前舉辦「427反核占領行動10週年」集會，與會者冒雨一起躺在路上模擬核災演習，有民眾也帶著孩子到場，共同表達反對老舊核電延役立場。中央社記者王飛華攝 113年4月27日
全國廢核行動平台等民團27日下午號召反核人士復刻2014年4月27日反核占領忠孝西路行動，在核災警報聲下一起躺於立法院大門前模擬核災演習，表達反對危險老舊核電延役的訴求。中央社記者吳欣紜攝 113年4月27日
全國廢核行動平台等民團27日下午號召反核人士復刻2014年4月27日反核占領忠孝西路行動，在核災警報聲下一起躺於立法院大門前模擬核災演習，表達反對危險老舊核電延役的訴求。中央社記者吳欣紜攝 113年4月27日
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