反核團體復刻427占領行動 模擬核災反核電廠延役

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）2014年427反核占領忠孝西路行動至今10年，反核團體今天上街頭，號召超過300名反核人士在核災警報聲下橫躺立法院大門前模擬核災演習，高喊反對老舊核電廠延役。

2014年4月27日，逾5萬人上街頭占領台北車站前忠孝西路展開和平靜坐行動，呼籲政府宣布停建核四；10年後的今天，多個民間團體持續為反核上街頭怒吼。

台灣氣候行動網絡研究中心研究員魏揚今天指出，反核運動已近30年，沒想到近日仍有政治人物不放棄幻想，要提法案讓核一、二、三廠延役，這幾個核電廠都是在活動斷層上，近日地震頻繁更增添核電風險，呼籲國民黨、民眾黨放棄幻想。

魏揚也點名，民眾黨立委黃國昌過去曾反對核電延役，很遺憾看到他在民眾黨對核電延役這題的態度曖昧不清，而新北市長侯友宜過去當市長時也明確表達反對核電延役，卻為了爭取大位主張要用核電，根本顛倒是非。

427反核占領行動發起人、全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，2011年福島核災事故結束後，反核已經變成大家共識，沒想到事隔10餘年竟然還有立委提案要讓核電延役，根本不顧人民安全。

崔愫欣也說，全國廢核行動平台等96個團體已經共同發起「反對核電延役連署」，目前已有破千人參與，呼籲大眾一起加入，將搜集更多民意告訴立委不應提出這樣的法案，廢核行動平台後續也會持續遊說立法院立委。

崔愫欣強調，如果立法委員要讓老舊核電延役法案在立院闖關，屆時一定會號召包圍立法院遊行抗議，呼籲立委不要忽略反核民意。

全國廢核行動平台今天也號召逾300名反核人士，在核災警報聲下躺在立法院中山南路大門前，模擬核災演習，復刻當年427反核占領行動，向立法院示威抗議、反對老舊核電廠延役。（編輯：李亨山）1130427

全國廢核行動平台27日號召群眾重現10年前的427反核占領行動，眾人集結在立法院正門前，以肉身躺在中山南路上表達反對老舊核電延役的訴求，呼籲立委不要忽略反核民意。中央社記者王飛華攝 113年4月27日

全國廢核行動平台27日在立法院前舉辦「427反核占領行動10週年」集會，與會者冒雨一起躺在路上模擬核災演習，有民眾也帶著孩子到場，共同表達反對老舊核電延役立場。中央社記者王飛華攝 113年4月27日