藍委拋核電廠延役修法 曾文生：台電會進行技術評估

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（中央社記者劉千綾台北24日電）國民黨立委拋修法讓核電廠延役，台電代理董事長曾文生表示，除了修法問題，核電延役也涉及審查、核廢料處理和地方共識，台電會準備好法案審查相關議題，同時進行技術評估，後續將交由核安會審查。

電價審議會將於3月召開，曾文生說，若今年電價平均調漲3%，台電2024年單年虧損為新台幣1887億元，後續會再針對燃料成本計算討論。

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生今天出席「台灣電力文物典藏中心」開幕記者會受訪表示，核電延役除了牽涉修法問題，還有核安審查、核廢料處理以及地方共識等。

曾文生表示，台電會準備好法案審查相關議題，尤其是根據現行規定，國內核電廠延役申請應於照屆滿前5年提出，這也代表核電廠延役審查所需時間。

至於核電廠延役的技術可行性，曾文生表示，需先進行安全評估和判斷，並交由核安會審查，在過程中台電的角色其實像是考生，「標準無法自己說」。

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此外，台電肩負政策任務吸收國際燃料價格漲幅，截至去年底累虧達新台幣3826億元，外界關切電價調整及台電財務狀況。曾文生表示，目前計算方式以行政院核定的預算書為主，天然氣估為一度16元，但仍須視價格波動情形，短期內難以評估。

他指出，若今年電價平均調漲3%，台電2024年單年虧損為1887億元；電價審議會將於3月召開，屆時台電也會計算相關燃料成本。（編輯：林淑媛）1130124