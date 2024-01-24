台電文物典藏中心開幕 百年木章見證電業發展歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北24日電）歷經7年多籌備，台電文物典藏中心今天正式開幕，共收藏1596件文物，台電表示，前身「台灣電力株式會社」的百年木章逃過被銷毀命運，成為見證台灣百年電業發展的鎮館之寶，期盼完整紀錄台灣電業發展史，落實文資保存。

「台灣電力文物典藏中心」今天於台電萬隆聯合辦公大樓開幕，經濟部次長暨台電代理董事長曾文生、台電總經理王耀庭及台電前董事長朱文成等人出席見證。

曾文生致詞時首先感謝朱文成，由於他在任內啟動文物典藏中心的計畫，讓台電的文史資料找到一個家；談及台電員工在電力建設過程中犧牲生命，他更數度哽咽，並鼓勵台電不斷追求光榮，成為世界第一流的電力公司。

朱文成致詞表示，目前中心收藏以書面資料居多，另也保存小型設備和文物，但台電在各地仍有大型歷史建物和設備，期盼後續能繼續活化和推廣，並賦予教育意義。

台電表示，2016年啟動「重要文物資產保存運維專案」，針對濁水溪流域、大甲溪流域、東部水力發電、台電球隊、文書檔案、配電技術演進、離島電業及本島火力發電等13個主題，透過資料蒐集、田野調查與口述歷史等方式投入文物資產盤點，至今累計建檔5541件文物，目前已有1596件納入中心典藏。

其中，考量保存環境與管理維護，發電機具、碑匾等大型文物採現地保存。為妥善保存電力文物，台電表示，歷經7年多籌備，台灣電力文物典藏中心今天正式開幕啟用，占地380坪，包含入藏準備區、數位化工作區、文物庫房、檔案庫房與多功能區等5大區域。

台電介紹，前身「台灣電力株式會社」所留下的社章更是極其難得的文物，因機關印信在換發時，必須交由原製發機關銷毀；這顆百年木章被保存下來，推測因當時為戰後接管過渡時期，木章逃過被銷毀命運，如今成為見證歷史的鎮館之寶。

此外，典藏中心也紀錄台灣最早以水力發電為主的綠能時代，第一座水力電廠於1905年日治時期啟用，當時電源開發計畫皆需長期水文調查與規劃，各種測量工具可說是綠電發展的關鍵。

典藏文物中心也展示外型如飛機的「旋杯式流速儀」，即是台電人1960年代透過水流帶動葉片轉動接觸線圈，計算水流量與流速等數值。

台電表示，自1888年台灣島上迎來第一盞電燈，台灣電業發展已有百年歷史。台電除確保穩定供電，近年積極推動文資保存，期盼完整紀錄台灣電力產業發展史，更成為電業文化交流平台，落實文化資產保存維護。（編輯：翟思嘉）1120124