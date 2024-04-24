藍提修法盼為核電廠延役解套 籲新政府調整能源政策

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（中央社記者范正祥台北24日電）國民黨立委賴士葆等人今天在立法院召開記者會提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套，在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。與會的前中廣董事長趙少康和前國民黨副主席郝龍斌呼籲，希望520新政府上任後能夠調整能源政策。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、黃健豪等17人，擬具「核子反應器設施延役條例草案」，盼提供核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請，經由運轉執照換發的規定，確認安全無虞後可持續安全運轉，明白「排除」現行核子反應器設施管制法第6條第2項申請時間的限制。

賴士葆等人今天在「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會上指出，此條例草案的目的為協助政府，排除核電廠是否延役在法規面的困境，是否調整能源政策的決定權掌握在執政黨手上。

賴士葆說，簡單的講，此條例草案是定位為特別條例，不僅適用於讓核三廠延役，也可以適用於核一廠、核二廠，等於可以重啟核一廠、核二廠，讓核三廠不要除役。

記者會中，趙少康表示，提出「核子反應器設施延役條例草案」，內心感到矛盾，因為藍營很多人認為不要提，覺得應該讓民進黨自己為種下的因解套、收拾、道歉；但從全民的角度，他認為應該提出這個案子，希望藍營、白營合作，聯合起來讓「核子反應器設施延役條例草案」完成立法。

不過，趙少康也提及，就算解套了，但是能夠「牽馬就水」，不能「逼馬喝水」，之後要怎麼做，還是要看民進黨政府做不做，不做也是沒辦法。

郝龍斌表示，如果不用核電，台灣不可能在2050年達到淨零碳排目標，他認為民進黨錯誤的能源政策是現今台灣電力危機的主因，電力不足主要就是因為廢核。

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他呼籲，希望520新政府上任後能夠調整能源政策，是該檢討能源政策的時候了，穩定發電、確保不缺電是全民的期待，盼民進黨體察民意，導正錯誤的能源政策。

郝龍斌說，新政府能源政策，最後拍板的是未來的總統賴清德，他誠懇呼籲賴清德，導正能源政策不能再等，時間已經不多了，再不做就來不及了；如果在今年的7、8月之前，再發生幾次停電、斷電，「賴團隊和新內閣的蜜月期就結束了」。（編輯：蘇志宗）1130424