車諾比事件38週年 環團籲藍委撤銷核電廠延役提案

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北26日電）今天是車諾比核災事件38週年，多個環保團體今天舉行記者會，重申反對老舊核電廠延役，並質疑核廢料問題無法解決下，不應草率提出重啟核電的修法，應適可而止，撤銷提案，記取核電災變殷鑑，打造非核台灣。

包括國民黨立委賴士葆在內多位國民黨立委共同擬具「核子反應器設施延役條例草案」。對於環保團體呼籲藍委撤銷核電廠延役提案，賴士葆今天受訪表示尊重各方面意見，雖未進一步回應，但他提醒，淨零排放已是國際趨勢。

台灣環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟、拆核四促進會及台灣基進在立法院舉行「車諾比核電災變38週年記者會—記取核災殷鑑 打造非核台灣」記者會。

台灣環境保護聯盟會長葉國樑表示，1986年4月26日車諾比核電廠發生重大核災事件，大量輻射外洩，影響所及遍布全球。今日是車諾比核災事件38週年，社會大眾應省思核災的影響，反對老舊核電廠延役，更反對國民黨草率的擁核延役修法提案，盼社會各界共同記取核災殷鑑，打造非核台灣。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，車諾比核電災變後，影響全世界核電政策，也讓人民對核安有更多疑慮，台灣在事件後，凍結核四預算，暫停核四計畫，朝野共同逐步邁向非核家園目標，馬英九政府也在2014年在民間反對核四訴求及壓力下封存核四，2021年全民更透過公投正式否決核四。

施信民表示，令人遺憾的是，國民黨立委竟然要扭轉非核家園的路徑，提出草率的修法提案。（編輯：翟思嘉）1130426