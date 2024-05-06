流感痊癒就參賽 王冠閎全大運200蝶摘金

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（中央社記者黎建忠台中6日電）帶著流感剛痊癒的身體，就讀台灣師大的「台灣蝶王」王冠閎今天在全大運男子200公尺蝶式輕鬆出擊，以1分58秒23的成績摘金，本屆他共參加3項個人、3項接力，力拚6金入袋。

王冠閎在全大運開始前2週得到B型流感，整整5天高燒攝氏39度，康復後第1週幾乎無法正常訓練，接著就到台中參賽。

王冠閎在接受中央社訪問時說，其實全大運前的訓練狀態超好，所以很期待比賽到來，「沒想到可能因為身體太疲憊，所以免疫力下降，才會得到流感，這次全大運就只好想說順順游完就好。」

距離達到巴黎奧運參賽A標已經1年，王冠閎很期待奧運到來，他說：「現在力量增加滿多的，相對的速度也會提升，到奧運前還有差不多8週的時間，剛好是一個完整的訓練週期，我每天都想要把自己練得很累很累。」

教練黃智勇分析，若要游進奧運複賽，時間至少要1分55秒，要游進決賽至少要1分54秒，「這也是我們訓練的目標，經過之前的重訓，冠閎在今天的決賽，划臂的次數應該有少6下，代表他現在力量很足，每划臂一次的距離變遠，就是肌耐力因為生病的關係有點下滑。」

黃智勇透露，5月21日起就會安排去地中海參加3個國家的系列賽事，屆時奧運主要對手基本上都會參賽，對於王冠閎是很好的磨練機會。

王冠閎成績出色、長相又有「韓國歐巴」的樣子，參加全大運自然粉絲不少，甚至連續3天都有粉絲出現幫他加油，簽名、合照的人更是排排站，顯見他的高人氣。（編輯：張雅淨）1130506

113年全大運公開男生組游泳200公尺蝶式決賽6日在台中市北區運動中心舉行，奧運國手王冠閎（圖）開賽後一路領先，順利獲得金牌。中央社記者王騰毅攝 113年5月6日

113年全大運公開男生組游泳200公尺蝶式決賽6日下午在台中市北區運動中心登場，奧運國手王冠閎（圖）擊敗眾家好手，順利奪金。中央社記者王騰毅攝 113年5月6日