更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/178
首頁 / 運動

克羅埃西亞挑戰賽 唐嘉鴻難度分創新高預賽第1晉級

2024/4/6 00:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北6日電）遠赴克羅埃西亞參加體操挑戰賽的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在男子單槓預賽順利完成難度6.3分的新動作，最終以15.100分、排名第1晉級決賽。教練翁士航自豪表示，「這就是唐嘉鴻3.0」。

台灣男子體操好手唐嘉鴻在3月10日體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽結束後，就提前確定拿下奧運門票，但他並不鬆懈，本週繼續前往克羅埃西亞以賽代訓，嘗試6.3難度分的新動作，這也是唐嘉鴻首度在比賽中使用新的難度動作。

今天的預賽唐嘉鴻表現正常，整套6.3難度分的動作做得相當流暢，最終也獲得15.100的高分晉級決賽；在明天深夜的決賽中，唐嘉鴻將繼續推高障礙，挑戰6.5難度分的動作。

教練翁士航接受中央社記者訪問時說，奧運前的5場比賽就是按照這樣的節奏，「我們都是採取預賽難度分6.3、決賽難度分6.5的動作下場，今天這個分數和我們賽前預料的一樣，我想到了奧運賽場上，這樣要拿牌就很有機會。」

翁士航透露，要做這個新的難度動作，說不緊張是騙人的，但就是盡量把技術層面做好，「他在比賽中的動作和流暢度，幾乎都跟練習時一樣，我很替他感到驕傲。」

翁士航透露，2022年利物浦的世錦賽，算是「唐嘉鴻1.0」，2023年受傷復出後的巴黎挑戰賽，算是「唐嘉鴻2.0」，而現在準備要挑戰巴黎奧運獎牌的他，把難度動作再往上提升後，就是「唐嘉鴻3.0」。

翁士航說：「我們每一階段的提升，都是照著計畫走，中間雖然一度被受傷打亂，但我們不氣餒也不放棄，逐步提升實力後就要把難度再往上加，這樣在巴黎奧運才能站上頒獎台。」（編輯：徐睿承）1130406

#巴黎奧運
#翁士航
#唐嘉鴻
巴黎奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台英混血女將葛藍喬安娜 盼和謝淑薇搭檔拚奧運
172.30.142.20