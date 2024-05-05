全大運男子撐竿跳 台體大林琮憲破大會摘金連霸

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（中央社記者黎建忠台中5日電）台體大好手林琮憲今天在全大運男子撐竿跳決賽，以破大會紀錄的5公尺33連2屆摘金，只可惜最後挑戰5公尺40試圖締造新的全國紀錄但3跳失利。

目前就讀台體大2年級的林琮憲，高中時成績就相當出色、跳過5公尺25的成績，沒想到接下來陷入2年多低潮，一直到現在才有所突破。

林琮憲接受媒體訪問時表示，過去這幾年沉寂的低潮，可能是因為心態太急躁，沒有把技術做好，「這次賽前的狀況雖然還不錯，但也沒想過要破什麼紀錄，只希望能超越自己最佳的5公尺25。」

林琮憲在5公尺33第2跳就過關，落下後他躺在氣墊上一副不可思議的表情，林琮憲笑說：「當時我想說，橫桿怎麼沒有掉下來？」

雖然林琮憲成名很早，但大一沒有成績，今年初又因為腰痛、膝傷的問題曾一度讓他萌生退意，他表示，「很感謝教練都沒有放棄我，加上治療的效果還不錯，才有這面金牌，加上今天這個成績，心裡也比較篤定了一些。」

連2屆全大運摘金，林琮憲覺得今年的才是貨真價實，他說：「去年只有跳過5公尺05，成績真的很難看，只能說運氣好。今年有打破大會紀錄，這面金牌比較實在。」

只可惜林琮憲3次挑戰5公尺40失敗，無緣打破5公尺38的全國紀錄，他提到，可能是自己太想要拚一下，所以動作就不協調，「但我相信今年還是很有機會。」（編輯：張雅淨）1130505