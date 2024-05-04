全大運射箭 國體大奧運國手林子翔摘生涯首金

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（中央社記者黎建忠台北4日電）全國大專校院運動會今天進行的射箭反曲弓男子公開組賽事，上演奧運國手內戰，就讀國立體大的林子翔，靠著加射以6比5的積分擊敗台北大學的戴宇軒，如願拿到生涯首面全大運金牌。

現年23歲的林子翔，在全大運反曲弓男子個人4強，先以6比4擊敗「同梯」好友湯智鈞，冠軍戰又和同為奧運國手戴宇軒一路激戰到加射，林子翔才以9分箭擊敗對手的8分箭，如願摘下金牌。

林子翔雖然和「湯包」湯智鈞是同梯，但2人射箭之路天差地遠，湯智鈞16歲就已是全國知名的好手，而林子翔一直到今年初才靠著選拔賽入選巴黎奧運國手，而這才是他生涯首度入選國外綜合運動會的國手。

談到4強擊敗湯智鈞，林子翔在接受中央社記者訪問時說，其實也沒有特別開心，「我雖然贏了，但是分數其實都不漂亮，就是運氣好一點而已，這面金牌就是用硬拚下來的，畢竟現在身體狀態都很疲憊。」

林子翔表示，「加射的時候我就專注於那最後一支箭，把動作做好比較重要。」他還透露，其實自己有點強迫症，「比賽時最在乎的就是站上發射線都一定要在同樣固定的位置，心裡才會舒服。」

將參加巴黎奧運射箭的男子代表隊成員，除了林子翔、戴宇軒在個人賽摘金鍍銀外，湯智鈞也拿下1面混雙金牌，3人都表現相當出色。

湯智鈞說：「這場全大運是很棒的挑戰，對於我們3個人都是，考驗如何在疲憊的身體下繼續射出好成績，教練告訴我們，只要做好動作，試試看挑戰自己的極限，一定會有收穫。」（編輯：陳政偉）1130504