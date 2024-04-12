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台灣射箭隊拚奧運滿額門票 透過模擬賽調整

2024/4/12 22:48
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣男、女子射箭培訓隊今天和中華企業射箭聯賽明星隊在國體大模擬賽，力拚巴黎奧林匹克運動會滿額門票。總教練劉炳宏說，陣中有選手未曾參加奧運，希望以模擬賽刺激選手。

企業射箭聯賽明天在國立體育大學揭開序幕，台灣射箭培訓隊先透過模擬賽調整，和男、女明星隊各進行6場團體比賽，男子隊（成員包括湯智鈞、戴宇軒、林子翔和魏均珩）5勝1敗、女子隊（成員有雷千瑩、邱意晴、李彩綺及風佑築）3勝3敗。

劉炳宏透過大會新聞稿表示，女子隊上午較緊繃、放不開，出現較多失誤，下午調整心態後漸入佳境，恢復應有水準。

劉炳宏說，培訓隊過半選手未曾參加奧運，要增加真實比賽臨場感，讓年輕小將提早進入比賽競爭意識，這就是模擬賽最主要目的。

劉炳宏表示，台灣隊已拿到奧運男單、女單與混雙席位，還有2次爭取奧運參賽權機會，其中之一是6月15、16日的土耳其奧運資格賽；資格賽會剔除已拿到奧運滿額參賽權隊伍，剩下隊伍前3名就可直接拿到奧運滿額參賽權。

土耳其賽事後，劉炳宏說，屆時會計算團體的世界積分，排除已有滿額參賽權國家後，排序前2名隊伍可拿到奧運滿額參賽權。

上屆東京奧運幫男團拿下銀牌的湯智鈞表示，模擬賽可在世界盃前先有點比賽張力，從中找到自己問題，較知道如何準備之後的比賽。（編輯：李明宗）1130412

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