環團要求增磷酸鹽管制溪流 中市府廣納意見修法

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市政府今天召開排放於大安溪放流水磷酸鹽標準草案公聽會，有多個中部環團到場陳情，要求將中部的烏溪與大肚溪也納管；台中市府表示，將廣納各界意見，未來做為修訂法規的參考。

公聽會今天在中市府環保局舉辦，環境部、中部科學園區管理局均派員到場參加，多個環保團體會前也在環保局外陳情，要求中市府應不只大安溪，烏溪與大肚溪也應納管，並揭露磷酸鹽對河口沿海的影響。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，樂見中市府管制工業放流水的磷酸鹽排放標準，但草案只針對大安溪是不夠的，因不只中科后里園區的廠商會排放高濃度磷酸鹽，中科台中園區也有，甚至濃度更高，要求將其他受影響溪流也納入管制。

台中市新環境促進協會常務監事張鎮南表示，磷酸鹽並非毒性物質，但對水體環境極不健康，如同肥胖之於人，不會有立即的生命危險，但會造成健康出問題。現在回收磷再利用技術非常成熟，政府長年放任不管，任由科技大廠大肆排放，而影響水體健康。

台中市環保局今天表示，依現行環境部訂定的放流水標準規定，僅限制排放於自來水水質水量保護區內的廢污水，在正磷酸鹽項目濃度應低於每公升4毫克，然而一般保護區外水體則無任何管制。

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環保局指出，根據台中市新環境促進協會，針對大安溪中科后里園區排放專管排放口底泥調查，底泥磷濃度高達5萬ppm（毫克/公斤），可能導致水體嚴重優養化而影響河口生態，鑑於磷酸鹽濃度為水體優養化的關鍵因素，大安溪磷酸鹽濃度管制刻不容緩，因此環保局擬優先管制大安溪磷酸鹽排放濃度。

環保局表示，今天公聽會各界所表達意見，會納入未來修訂法規標準的參考，既然設備可改善、亦有國外案例可循，環保局會審慎評估修正加嚴標準。（編輯：黃世雅）1130506