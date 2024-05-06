謝長亨憶過往遇陳義信「殺紅眼」 4強投聚首留簽名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職昔日4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉受邀520就職典禮國歌領唱，黃平洋、謝長亨、康明杉難得相聚，謝長亨帶著棒球要留下簽名，點名過往場上競技遇到陳義信最「殺紅眼」。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，總統當選人賴清德一直十分關心棒球運動，加上巴黎奧運也將於7月底登場，就職典禮國歌領唱特別邀請中職早期4大強投陳義信（兄弟象）、黃平洋（味全龍）、謝長亨（統一7-ELEVEn獅）和康明杉（三商虎），有不同意涵。

先前陳義信已完成西裝試裝和錄音，黃平洋、謝長亨、康明杉則安排今天試裝和錄音，3人難得聚在一起，謝長亨還特別帶了簽名球，要讓4人都在同一顆球上留下簽名、當作紀念。

謝長亨笑說，有自知之明唱歌不好聽，還稍微複習一下國歌歌詞。謝長亨球員時期效力統一7-ELEVEn獅，準總統賴清德正是獅迷，謝長亨接受中央社記者訪問時表示，知道賴清德很支持棒球，對棒球很有熱情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝長亨提到，過去曾與賴清德一起轉播過職棒，印象中當時賴清德有特別準備台南美食小吃要給工作人員吃，沒想到一播就播了延長賽12局，小吃都涼掉了，那一次還是用閩南語播球、非常難忘。

「假日飛刀手」陳義信和「金臂人」黃平洋過往同場登板總是火花十足，謝長亨也笑說，跟「臭屁陳」（陳義信）同場，感覺都會特別殺紅眼，「特別想要把他打下去」。（編輯：張雅淨）1130506