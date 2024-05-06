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中職昔日4大強投開嗓 520就職典禮國歌領唱

2024/5/6 15:21（5/6 15:57 更新）
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中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（左起）、黃平洋、謝長亨6日在台北市一家西裝禮服店試裝。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（左起）、黃平洋、謝長亨6日在台北市一家西裝禮服店試裝。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）520總統、副總統就職典禮有「運動風」，國歌領唱邀請中職昔日4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉，出過唱片的黃平洋一派輕鬆笑說，國際賽也要大聲唱國歌、能受邀是榮耀。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，總統當選人賴清德一直十分關心棒球運動，此次國歌領唱邀請中職早期4大強投陳義信（兄弟象）、黃平洋（味全龍）、謝長亨（統一7-ELEVEn獅）、康明杉（三商虎）別具意義。

除了陳義信外，今天安排黃平洋、謝長亨、康明杉試西裝，接著到錄音室錄音，3人許久沒有碰面，一見到話匣子大開停不下來。

完成西裝試裝後，黃平洋不改幽默自評：「還是這麼帥」，康明杉則表示很久沒穿整套西裝了，感覺有點彆扭，謝長亨笑說去年底兒子結婚還有穿，重要活動還是要穿正裝代表尊重。

受邀在就職典禮領唱國歌，謝長亨、康明杉難掩緊張，謝長亨接受中央社記者訪問時笑說，自己歌喉不好，平時很少唱歌，但可以受邀很光榮，有先複習一下國歌的歌詞，知道總統當選人賴清德對棒球很有熱情、也很支持，過去也曾與賴清德一起轉播過職棒，「談到棒球話題很多。」

康明杉表示，平時偶爾也會哼兩句，但要在正式的典禮上唱歌還是有點緊張，可以受邀「與有榮焉、是無限榮耀。」

出過唱片的黃平洋則是一派輕鬆，他笑說現在偶而還是會去KTV唱歌，只是不太唱自己的歌，也鼓勵謝長亨、康明杉說，以前學生時期、代表國家出國比賽也都需要唱國歌，不用太緊張，可以代表國家感覺當然很不同，「是榮耀、要大聲唱。」（編輯：李亨山）1130506

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，此次邀請中職早期4大強投陳義信（兄弟象）、黃平洋（味全龍）、謝長亨（統一7-ELEVEn獅）（右）、康明杉（三商虎）（左）領唱國歌，圖為謝長亨與康明杉6日在台北市一家西裝禮服店試裝時，互相幫忙打領帶。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，此次邀請中職早期4大強投陳義信（兄弟象）、黃平洋（味全龍）、謝長亨（統一7-ELEVEn獅）（右）、康明杉（三商虎）（左）領唱國歌，圖為謝長亨與康明杉6日在台北市一家西裝禮服店試裝時，互相幫忙打領帶。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（中）、黃平洋（左）、謝長亨（右）6日試西裝，趁著空檔為工作人員在棒球上簽名。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（中）、黃平洋（左）、謝長亨（右）6日試西裝，趁著空檔為工作人員在棒球上簽名。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（中）、黃平洋（左）、謝長亨（右）6日到禮服店試西裝，互相幫忙打領帶。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（中）、黃平洋（左）、謝長亨（右）6日到禮服店試西裝，互相幫忙打領帶。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（左起）、黃平洋、謝長亨6日完成西裝試裝。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職早期4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，康明杉（左起）、黃平洋、謝長亨6日完成西裝試裝。中央社記者徐肇昌攝 113年5月6日
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