徐佳青：520總統就職慶典 已870僑民報名參與

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（中央社記者吳書緯台北18日電）總統、副總統就職典禮定5月20日舉行，僑委會委員長徐佳青今天指出，截至今天已有870名僑胞報名參加520慶典活動，報名至5月10日截止，僑委會規劃的活動座位將有1500至1700席左右。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委林憶君質詢僑胞報名參加第16任總統、副總統就職慶典活動的情況。

徐佳青表示，從4月上旬公布報名系統以後，截至今天為止，已有870人報名參加，僑胞個人報名到5月10日截止，評估僑胞座位區將會是在1500到1700席左右，目前還有3週左右的報名時間。

林憶君指出，僑委會從公布到報名截止的時間只有約1個月，據她所知有些外館還拖延2週才公布報名訊息，等同僑胞實際上只有3至5週不等的時間可以買機票，但從1月總統大選結束到就職典禮有4個月時間，應該更早之前就要開始準備。

徐佳青指出，確實僑委會有思考到這個狀況，但國慶慶典開放僑民報名參加典禮的期間，差不多也都是3週到1個月之間，今年總統就職典禮比照2016年就職典禮，報名期間也是1個月左右。

徐佳青說明，海外有心想參加總統就職典禮的僑民，大概都有心理準備，有些僑民在報名系統開放前詢問僑委會時，僑委會都會解釋大概情況，但線上報名系統必須要等就職典禮籌備委員會開完會以後，才可以正式上線，但相關作業在3月就已開始準備，未來希望報名時間可以再往前。

國民黨立委徐巧芯質詢，僑委會透過官網、臉書等平台發布的「美德請恁來做客」總統、副總統就職慶典活動報名圖片，圖片裡總統府插圖的旗幟，並未繪製中華民國國旗，而是由一面小紅旗代替。

徐佳青表示，圖片上的僑委會標誌，就已經有中華民國國旗，但圖片確實是有設計不當的地方，僑委會會修正這張圖片。（編輯：郭無患）1130418