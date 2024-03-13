藍委控洩漏賴清德出訪行程 徐佳青否認

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（中央社記者吳昇鴻台北13日電）副總統賴清德去年率團出訪友邦過境美國，國民黨立委指控僑委會委員長徐佳青向僑胞透露訪團行程；對此徐佳青今天否認，並表示在安排僑宴等過程需僑胞協助，僑委會未涉入訪團行程，可能有人在打聽時，部分僑胞不知機敏訊息不能公開，已責令人員避免此情形發生。

僑務委員會委員長徐佳青今天赴立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時，談及副總統賴清德去年8月率團出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，傳出徐佳青與訪團部分行程重疊，對此徐佳青表示，當初舊的行程表已作廢，並沒有與訪團同行。

徐巧芯指出，有吹哨者稱徐佳青向僑胞、僑領透露賴副總統訪團時間與行程，對此徐佳青否認，並表示，僑界僑胞相當熱心，政府在準備僑宴或相關過境過程中需要僑胞協助，可能有人在打聽時，有些僑胞不知道部分機敏性訊息不能公開。

徐佳青說，僑委會並未涉入賴副總統訪團安排，僅協助僑宴相關工作，其餘行程多由外交部安排為主軸；僑委會沒有洩漏任何資訊，但在處理首長出訪或過境時，需要與對方國家進行安排，基於外交部考量提供自身行程，剛好與賴副總統出訪行程重疊，是個意外，因為有將國家機密複雜化的嫌疑，已經責令相關人員未來要謹慎。

此外，徐佳青在業務報告時表示，全球僑胞即便身處海外，仍持續關注台灣民主政治發展，總統大選1月13日順利舉行，為讓海外僑民即時瞭解各項投票規定及自身權益，僑委會於選舉前即配合中央選舉委員會各項公告資訊，透過包括官方網站、臉書粉絲專頁、僑務電子報等多項平台積極宣傳。

徐佳青說，僑委會鼓勵海外僑胞返國參與登記投票，以實際行動維護參政權益，支持中華民國台灣民主發展。除仍具台灣戶籍的僑民踴躍返國投票外，經統計這次以申請登記方式的僑胞人數為4172人，准予投票人數為4120人。

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徐佳青指出，總統大選落幕後，中共即動員官方、海外統促團體及官媒等渠道，發表「未來台灣必走向台獨」、「兩岸必將走向統一」等不實言論，試圖對國際社會及海外僑界施壓。

面對中共企圖影響台灣民主發展作為，徐佳青說，僑委會推動僑務工作將適時向海外僑胞說明政府立場，以維護民主價值，也將讓國際聲援及友台力度最大化，積極運用僑民外交，讓台灣軟實力疲國際重視，協助台灣擴大參與國際舞台。（編輯：蘇志宗）1130313