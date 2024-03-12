更多編輯台推薦新聞：
席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海地動亂幫派威脅下台 總理亨利請辭
首頁 / 政治

全美台灣同鄉會紀念228 蔡總統：守護台灣民主自由

2024/3/12 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）全美台灣同鄉會等團體10日舉辦228事件77週年紀念會，並將推出一系列活動，讓更多人瞭解228事件以及台灣的故事。總統蔡英文錄製談話表示，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標。

全美台灣同鄉會（全美會）、北美洲台灣婦女會以及加拿大台灣同鄉會，台灣時間10日透過線上舉行228事件77週年紀念會。

主辦單位指出，選擇在3月辦紀念會是因為228事件從1947年的2月發生至5月，不是只有2月28日當天，更不是慶祝的節日。

蔡總統以錄影方式為紀念會致詞時指出，228事件所造成的傷害，是台灣社會要共同面對的歷史。她也強調，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，每個人都有責任守護台灣的民主自由。

僑委會委員長徐佳青也以影片致詞表示，海外鄉親共同紀念228事件，是非常重要、且能深化台灣民主自由、人權、法治的過程。

台美人第二代黃真分享她成長、認同台灣的心路歷程。她說，要愈熟悉、了解台灣的歷史文化，才能肯定並認同台美人的身份，才能提升台美人的自信心，也籲請大家將歷史傳達並教育下一代。

全美會會長陳桂鈴指出，全美會推動台灣制定3月為「台灣歷史人權教育月」，由各級學校機關推動228人權教育，很高興今年蔡總統採納執行。

紀念會邀請「尋找湯德章」紀錄片導演黃銘正、連楨惠分享拍片動機及目的。電影講述的是228事件受難者湯德章的故事。後續全美會將舉辦朗讀繪本活動，推出podcast節目，讓更多人瞭解228事件。（編輯：陳慧萍）1130312

#台灣
#湯德章
#徐佳青
#蔡英文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63