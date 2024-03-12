全美台灣同鄉會紀念228 蔡總統：守護台灣民主自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）全美台灣同鄉會等團體10日舉辦228事件77週年紀念會，並將推出一系列活動，讓更多人瞭解228事件以及台灣的故事。總統蔡英文錄製談話表示，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標。

全美台灣同鄉會（全美會）、北美洲台灣婦女會以及加拿大台灣同鄉會，台灣時間10日透過線上舉行228事件77週年紀念會。

主辦單位指出，選擇在3月辦紀念會是因為228事件從1947年的2月發生至5月，不是只有2月28日當天，更不是慶祝的節日。

蔡總統以錄影方式為紀念會致詞時指出，228事件所造成的傷害，是台灣社會要共同面對的歷史。她也強調，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，每個人都有責任守護台灣的民主自由。

僑委會委員長徐佳青也以影片致詞表示，海外鄉親共同紀念228事件，是非常重要、且能深化台灣民主自由、人權、法治的過程。

台美人第二代黃真分享她成長、認同台灣的心路歷程。她說，要愈熟悉、了解台灣的歷史文化，才能肯定並認同台美人的身份，才能提升台美人的自信心，也籲請大家將歷史傳達並教育下一代。

全美會會長陳桂鈴指出，全美會推動台灣制定3月為「台灣歷史人權教育月」，由各級學校機關推動228人權教育，很高興今年蔡總統採納執行。

紀念會邀請「尋找湯德章」紀錄片導演黃銘正、連楨惠分享拍片動機及目的。電影講述的是228事件受難者湯德章的故事。後續全美會將舉辦朗讀繪本活動，推出podcast節目，讓更多人瞭解228事件。（編輯：陳慧萍）1130312