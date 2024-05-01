總統就職空中操演彩排 籌備會：避開國中教育會考

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統當選人賴清德5月20日就職，國防部將進行空中操演任務，籌備會今天表示，空中操演採排將避開國中會考學生考試時間，調整至會考結束後進行。

中華民國第16任總統副總統就職籌備會今天發布新聞稿說明就職慶祝大會籌備工作規劃，慶祝大會以「共織台灣，民主前行」為題規畫多項展現台灣多元魅力的活動，而為使整體活動執行更臻完備，籌備會也規劃於大會前進行彩排。

籌備會表示，經與國防部、教育部及交通部民航局等相關單位討論後，考量大會前正逢5月18日（六）、19日（日）為全國國中教育會考，以及空中操演涉及空域管制，需與民航業者協調班機起降時間並提前向旅客宣導事宜，大會活動彩排將分兩天進行。

籌備會指出，其中空中操演將避開學生考試時間，調整至會考結束後進行，以避免對考生、家長於會考期間造成影響，並採影響空域最少的時程，降低飛航旅客的困擾。

此外，為求空中操演順利進行，國防部將於5月13日（一）、15日（三）、17日（五）清晨進行組合訓練，機隊操演飛越上空時，發動機聲響較大，請民眾不用緊張。

而為展現國軍守土衛國堅強實力，並向第16任總統、副總統致敬，國防部將進行空中操演任務，包括海航、陸航機隊吊掛巨幅中華民國國旗、由F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊實施空中分列式，與最終雷虎小組衝場。

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就職慶祝大會活動彩排及管制時間，5月18日辦理表演團體個別彩排：管制時間自中午12時至下午5時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路、貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路、懷寧街段）。總統府周邊無國中教育會考考場，不會受到影響。

籌備會指出，5月19日辦理兩時段彩排：上午個別表演團體彩排、下午2時進行總彩排。配合彩排規劃，採二階段管制，第一階段管制時間為上午9時至下午1時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路、貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路、懷寧街段）；第二階段自下午1時起擴大管制範圍至下午6時。（編輯：翟思嘉）1130501