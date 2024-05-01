建構安全退休生活 賴清德：公務預算續撥補勞保基金

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（中央社記者溫貴香台北1日電）今天是勞動節，總統當選人賴清德表示，維持勞保基金穩健運作，政府自109年起迄今已編列總計2670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

賴清德上午在臉書發文表示，數十年來，民進黨一直與勞工站在一起，致力打造尊嚴勞動、友善職場。除了勞工的健康安全、福祉增進、勞動條件改善外，也希望能建構安全的勞工退休生活。

他提到，像是推動「勞工保險條例」修正，讓中斷6年以上或前一份工作的年資可以被採計，或是推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。

賴清德也說，未來就任後，會持續透過不同面向的政策，確保勞工的權益。

調升基本工資，賴清德表示，自今年1月1日起，每月基本工資已由2萬6400元調升至2萬7470元，每小時基本工資，也由176元調升至183元。

制定「最低工資法」，他說，透過今年1月1日「最低工資法」的上路施行，建構完善的最低工資審議機制，落實政府保障基層勞工經濟生活的承諾。

維持勞保基金穩健運作，賴清德表示，今年編列公務預算1200億元、疫後特別預算100億元，政府也自109年起迄今已編列總計2670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

他指出，這幾年經由大家的努力，台灣的民主成就、自由成績得到國際社會肯定，總體經濟的表現也讓國際社會稱羨。

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他強調，未來他承諾會持續打造更友善的勞動環境，例如預計6月開始試辦的彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大，讓年輕家庭在工作家庭之間更平衡；並推動包容性的經濟成長，運用各種政策工具，讓大中小微型企業之外，所有的勞工、弱勢者也能得到政府的照顧，也讓每一位勞工的生活，都能有更好的保障。

賴清德謝謝所有勞工，每一位在工作崗位上為家人、為生活努力打拚的你們，都是台灣最堅實的力量。（編輯：蘇龍麒）1130501