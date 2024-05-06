竹聯幫成員設局詐財富少上千萬 刑事局逮8嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）竹聯幫明仁會幹部林姓男子等8嫌於去年設局詐騙、拘禁富二代少東，並強拍其猥褻片以恐嚇家屬取財，不法所得逾千萬元，刑事局獲報循線追查，近日發動2波拘搜行動逮8嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，竹聯幫仁堂明仁會去年在五星級酒店高調炫富辦春酒，且在酒店門口闊擺多輛豪華跑車及旗袍辣妹惹議，警方除透過掃黑專案強力約制此歪風外，也針對豪車來源進行清查，發現是由明仁會板橋組長30歲林男牽線借用。

警方立即擴大偵辦，偵查得知林男為彰顯其在幫會中的地位，經常高調出入高檔招待所及高爾夫球場以展現其經濟力，並夥同對外宣稱是明仁會要角「京葵」的乾弟28歲陳姓男子設局拉攏富二代，以假投資、詐賭等方式逼被害人簽本票詐財。

其中，新竹一名富二代少東和陳男為服役同袍，不料陳男竟心懷歹念於去年1月起，設局假投資誘騙這名少東豪擲新台幣上千萬元；隨後又食髓知味，於去年4月以詐賭方式脅迫被害少東簽立3000萬元本票及借據。

警方說，陳男等犯嫌又利用未償還本票借據等理由，相約被害少東至新北市中和區當面談判，陳男旗下小弟趁機拘禁被害少東5天，期間還強拍猥褻影片，並傳送給被害少東的母親恐嚇取財。

拘禁期間又再安排幫派小弟假冒員警，再度設局上演警匪追逐和搜索戲碼，故意栽贓被害少東持有大量毒品，陳男等嫌偽稱已協助被害少東和警方喬事，又以此要脅其母需支付費用，才能免於刑責、息事寧人。

被害少東的母親透過管道知悉其遭拘禁詐財，便和陳男等人相約新竹交款放人，同步也向警方報案，被害少東最後才平安獲釋。

刑事局報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經長期布線蒐證，確切掌握主嫌林男等8嫌住居所、私人招待所及幫派據點後，於今年3、4月於雙北、桃園等12地發動2波拘搜行動，共逮8嫌，並查扣現金32萬餘元、價值200多萬元名錶和總價逾1500萬餘元的豪車5輛等證物。

全案詢後將林男等8嫌依涉組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪移送新北檢偵辦，其中林男和陳男裁定20萬元交保，其餘6嫌分別以2萬至20萬元不等金額交保。

除此之外，專案小組偵辦期間也持搜索票會同台北市政府相關局處，至林男等嫌所經營的北市某餐酒館幫派據點進行搜索及聯合稽查，現場依違反建築法、菸害防制法等進行裁處罰鍰。（編輯：李錫璋）1130506