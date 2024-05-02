通緝犯躲11年涉竊佔屋分租圖利千萬 警逮捕歸案

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）宮姓男子觸犯強盜罪，判刑後未到案遭北檢通緝。警方今天表示，他11年來涉嫌霸佔北市民權東路的建物並當包租公，獲利逾新台幣1000萬元。警方4月29日將宮男逮捕，解送歸案。

自稱竹聯幫份子的58歲宮姓男子，於民國96年間，涉犯組織犯罪條例案；經法院判刑8年2月後，但宮男未到案執行，經台北地檢署於102年7月2日發布強盜通緝。

新北板橋警分局今天表示，偵查隊日前接獲線報指稱，宮男躲藏期間，涉嫌霸佔被害人位於台北市松山區民權東路1段的1棟住商大樓內。

線報指出，宮男當年在被通緝前，於住商大樓接近完工時，取得部分產權，並趁著其他所有權人不在台灣時，率人霸佔大樓1至3樓房屋，並改裝成出租套房，藉此分租牟利。

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警方說，因被害人提出竊佔告訴，台北地檢署於104年4月發布竊佔案件通緝。初步統計，11年來，宮男當包租公收租超過1000萬元。

警方說，因接獲民眾檢舉，宮男躲藏在該處住商大樓內，於是前往宮男住處埋伏守候，觀察地形瞭解門禁與出入動線。當4月29日攻堅時，雙方一度僵持不下；宮男後來配合開門，警方將他逮捕並依強盜、侵佔通緝解送歸案。（編輯：林恕暉）1130502