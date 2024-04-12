求職詐騙虐囚3死案 高院駁回16共犯上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）求職詐騙虐囚3死案，一審判處2名主嫌無期徒刑，其餘27名共犯各判刑1年2月到29年6月不等。二審高院分批審理，今天駁回其中16名共犯上訴，仍判處1年4月至26年不等徒刑。

新北市警方民國111年間接獲民眾報案，指其兒子北上應徵工作卻遭詐騙集團囚禁。警方獲報後歷經數波攻堅救出遭囚禁者，並發現另有3名被害人身亡遭棄屍，隨後在桃園龜山區、南投山區尋獲遺體，陸續逮捕詐騙集團成員，全案曝光。

檢警查出，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲指派傅榆藺等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶，並於新北市淡水區、桃園市中壢區據點囚禁帳戶提供者，共有267名被害人遭詐騙，詐得新台幣3億9342萬餘元。

士林地檢署先行起訴傅榆藺等29人，士林地方法院去年底做出一審判決，判處傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，褫奪公權終身；另27名共犯各判處1年2月到29年6月不等徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院指出，由於證據調查繁多，因此分批審理，今天宣判的16名被告均坦承犯行，僅就量刑部分上訴，並主張適用刑法第59條情堪憫恕規定，請求減刑，

16名被告分別是，據點控員幹部鄭文誠、張家豪；負責遺棄屍體的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡；協助控員、餵毒、派車的成員劉宏翊、邱柏倫、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方。

二審認為，審酌16名共犯所擔任角色、分工、期間、手段等因素，均不思憑己力以正當手段賺取金錢，又貪圖高報酬而參與犯罪組織，造成被害人身心受創，甚至造成3名被害人死亡。

二審指出，16名共犯惡性重大，手段惡劣，詐欺金額甚高，致被害人蒙受鉅額財產損害，增加檢警機關追緝困難，危害社會治安甚鉅，應予高度非難，無特別足以引起一般同情或顯可憫恕之處，今天駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

另方面，首腦「藍道」杜承哲案發後落網，檢察官另行起訴杜承哲等人，案件由士院審理中，合議庭諭知5月21日宣判。（編輯：方沛清）1130412