詐騙虐囚3死案 首腦「藍道」另犯32詐欺罪遭判刑

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）「藍道」杜承哲涉及求職詐騙虐囚3死案，逃亡期間另組詐團，詐得2233萬餘元。士院今天依32個詐欺罪各判1年4月至1年11月不等徒刑，私行拘禁、偽造文書各判7月、1年2月。

杜承哲涉及求職詐騙虐囚3死案部分，另由士林地方法院審理；杜承哲還涉嫌行賄員警，由士院審理中。

求職詐騙虐囚3死案起於民國111年間，警方接獲民眾報案，指家人北上求職遭囚禁；警方救出遭囚禁者，還發現有3名被害人身亡遭棄屍，陸續逮捕詐騙集團成員，全案曝光，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，綽號「藍道」的杜承哲指派傅榆藺等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者。士林地檢署111年12月間先行起訴傅榆藺等29人，持續指揮警方追查，於112年4月間逮捕杜承哲。

士林地檢署查出，杜承哲涉行賄時任台北市警局寧夏派出所所長葉育忻，並於逃亡期間另成立詐騙集團，將杜承哲提起公訴。士林地方法院今天針對杜承哲逃亡期間另犯詐欺等案情，做出一審判決。

士林地方法院新聞資料指出，杜男前案被警查獲後另起爐灶，詐得新台幣2233萬餘元，僅坦承部分犯行，又為掩飾黑吃黑贓款，使境外機房誤認贓款遭查扣，不惜勾結警察偽造法院交保單，導致法院公信力受損，所為甚不可取。

士院表示，杜承哲犯32個三人以上共同詐欺取財罪，各判處1年4月至1年11月不等徒刑，另犯私行拘禁罪判刑7月，行使偽造公文書判1年2月，尚未定應執行刑，並沒收未扣案的犯罪所得。

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此外，同案被告洪姓男子、王姓男子、林姓男子，均共同犯32個三人以上共同詐欺取財罪，又另犯私行拘禁等罪，分別論罪量刑。仍可上訴。

另方面，「台版柬埔寨案」首波起訴被告傅榆藺等29人，一審士林地方法院判處傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，其餘27名共犯各判刑1年2月到29年6月不等。案經上訴，二審由台灣高等法院分批審理，日前駁回其中16名共犯上訴，維持原判。（編輯：蕭博文）1130417