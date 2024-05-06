屏東飲料攤商涉改造槍枝 中市警南下逮人

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中警方去年底接獲情資，屏東某飲料攤商非法持槍並改造槍枝，經與高雄警方合作逮捕涉案的陳男，搜出改造槍枝與子彈送辦，檢方日前依法起訴。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，中市刑大偵八隊接獲情資指出，屏東縣萬丹鄉某夜市飲料攤商非法持有槍枝，甚至在網路上購買零組件及改造、保養工具改造槍械，立即與高雄市警察局左營分局共組專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦。

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專案小組蒐證完備後，去年12月下旬在屏東縣萬丹鄉，主嫌49歲陳男工作的食品廠內，將他逮捕到案，並查獲改造手槍1把、子彈31顆、銅製彈頭及彈殼與改造槍械工具等贓證物。

但陳男到案後，對於槍枝改造目的、零件來源等內容，皆不願交代，並全推給1名行方不明的友人，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將陳男移送屏東地檢署偵辦，檢方已在日前依法起訴，陳男並由法院裁定羈押。（編輯：郭諭儒）1130506