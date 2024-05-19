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境外空污移入降載減排應變 屏東查獲2件違規

2024/5/19 10:11（5/19 10:21 更新）
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受境外污染移入影響，位於下風處的屏東擴散條件差，18日潮州測站空氣品質達紫色警報，環保局啟動降載減排及加強稽查等應變措施。（環保局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月19日
受境外污染移入影響，位於下風處的屏東擴散條件差，18日潮州測站空氣品質達紫色警報，環保局啟動降載減排及加強稽查等應變措施。（環保局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月19日
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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）受境外污染移入影響，位於下風處的屏東擴散條件差，昨天潮州測站空氣品質達紫色警報，環保局啟動降載減排等應變措施，並查獲2件違規，將依違反空氣污染防制法裁處。

縣府今天發布新聞稿表示，依環境部監測及氣象資料顯示，昨天受環境風場東北東風影響，屏東位於下風處弱風區，擴散條件差，使污染物累積並受光化反應影響，在午後臭氧濃度急速上升，潮州測站在晚間6時更達紫色警報。

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環保局指出，近日污染物雖是境外移入，為因應空品不良，啟動空品不良應變作業，針對移動污染源執行烏賊車目測判煙及怠速宣導作業共62輛次；另外，各污染源通報降載減排並查核9家工廠，查獲1件未依許可證操作，違反空氣污染防制法規定，也加強巡查露天燃燒熱區，共查獲1件露天燃燒，後續將依法告發。

環保局呼籲，今明2天擴散條件仍不佳，空氣品質可能達紅色警示，將持續啟動應變機制，民眾外出時配戴口罩、做好自我防護。（編輯：陳仁華）1130519

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