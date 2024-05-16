境外臭氧移入 彰化、恆春空氣品質亮紅燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）環境部今天表示，因東北季風增強挾境外臭氧移入，今天全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級，甚至紅色警示；下午2時許，彰化、屏東恆春等局部地區空氣品質已亮紅燈。

環境部發布新聞稿表示，昨天中國東南沿海一帶臭氧濃度偏高，小時濃度約90至120ppb；今天東北季風稍增強，凌晨起境外臭氧已逐漸影響台灣空氣品質，下午竹苗以南地區臭氧濃度多為80至110ppb，花東地區臭氧濃度也達70至90ppb。

環境部指出，今天境外臭氧隨東北風往南傳輸，以及午後受光化作用影響，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級。

根據環境部空氣品質資訊網，今天截至下午2時，彰化大城、二林及屏東恆春等地空氣品質已達紅色警示等級，中部以北24測站空氣品質達橘色提醒等級。

環境部預估，17日東北季風稍減弱，境外臭氧影響將逐漸趨緩，18日至19日轉東風，受光化作用影響，西半部及離島地區臭氧濃度仍可能偏高，預計20日水氣增多，光化作用影響減少，空氣品質可望改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境部表示，已提前向各地方政府通報空氣品質預報，並請地方環保局啟動預防性應變防制措施，加強轄內固定污染源及移動污染源管制，包含高臭氧生成潛勢工廠執行降載減排並加強防制設備操作、限制高污染柴油車進入空氣品質維護區，以及老舊車輛的路邊攔檢作業等。

環境部呼籲民眾，空氣品質不良期間儘量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣污染物排放。（編輯：管中維）1130516