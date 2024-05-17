境外空污來襲 屏東查獲違規露天燃燒

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）受境外污染影響，屏東恆春測站昨天測得空氣品質達到紅色警戒，環保局啟動應變措施通報降載減排並稽查，查獲1件露天燃燒，依違反空氣污染防制法裁處。

屏東縣環保局今天發布新聞稿表示，昨天監測資料及氣象資料顯示，中國上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100至140ppb，因吹東北風挾帶境外污染物，屏東位於背風處，污染物易累積，午後日照強烈致使臭氧濃度上升，恆春測站達紅色警示。

今天東北季風稍減弱，轉為偏東風，仍可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入，屏東位於背風側，擴散條件依舊差，污染物仍易累積而使臭氧濃度，可能達到橘色提醒等級。

環保局表示，昨天已啟動空品不良應變作業，針對各污染源通報降載減排並現場查核9家工廠、執行移動污染源目測判煙60輛及加強查核露天燃燒，查獲1件違規露天燃燒，後續將告發處分。

環保局告訴中央社記者，如查屬公司行為，將依空氣污染防制法裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，如為個人行為則開罰1200以上10萬元以下罰鍰，目前程序進行陳述釐清中。

另外，今天空氣品質仍屬不良，雖是境外影響，環保局仍會啟動應變機制，業者應加強自主管理，也呼籲民眾外出時戴口罩做好自我防護。（編輯：郭諭儒）1130517