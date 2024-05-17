西半部擴散差 竹苗中部高屏空氣品質亮紅燈

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，可能挾境外污染物移入，西半部擴散差，預測竹苗、中部、高屏的空氣品質為對所有族群不健康的紅色警示等級。

環境部指出，依監測資料及氣象署上午10時的氣象資料顯示，東北季風稍減弱，環境風場轉為偏東風，偏東風可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入影響台灣，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

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環境部預測，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及馬祖為普通等級；北部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；竹苗、中部、高屏空品區為紅色警示等級。

另外，環境部也指出，18日環境風場為東北東風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，污染物易累積，預測中部、高屏空品區為紅色警示等級，竹苗、雲嘉南空品區為橘色提醒等級，零星地區短時間可能達紅色警示等級。（編輯：管中維）1130517