台南水道博物館地標老榕病倒 移植醫治再展生命力

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南山上花園水道博物館園區內一棵樹齡約60、70年榕樹，因罹患褐根病不敵風雨傾倒，館方尋求專家協助，移植適當位置進行治療，腐爛根系再現生機，也開始長出新枝葉，盼為生命教育提供寶貴一課。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，水道博物館中央圓環早年是一座噴水池，後來隨水道停止運作荒廢，根據附近老一輩居民記憶，大約60、70年前，在噴水池中間的磚造結構上開始長出小樹，研判是鳥類帶來榕樹種子，經過一甲子時間，長成高度超過10公尺大樹。

館方人員指出，這棵榕樹樹幅廣大，艷陽高照時形成大片樹蔭，成為造訪園區遊客們戶外避暑熱門選擇，街頭藝人、教育課程也常利用這片樹蔭進行活動展演，已成園區地標之一，館方並媒合民間資源協助，由在地企業全興資源公司認養維護，每年定期修剪。

館方人員指出，維護廠商在今年初發現榕樹根部排水不良，疑似有褐根病症狀，正準備進一步檢查時，榕樹已在一場風雨中傾倒，但也意外發現榕樹依附混凝土結構生長，根系延伸努力攀附在有限結構上，展現強韌生命力，館方決定進行救治。

在文化局支持下，館方先將榕樹移植到園區排水環境適宜區域，並邀請國立台灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章協助，於底部注射治療藥劑，再對所有細根系以相同藥劑進行噴施，最後移運到新樹穴定植，原本腐爛根系再度出現生機，近日枝頭也開始長出新芽。

文化局長謝仕淵表示，已要求水道博物館妥善照顧榕樹，除了可為學術研究觀察提供標的與範本，更規劃於日後作為生命教育、環境教育教材，傳達環保意識理念。（編輯：陳仁華）1130519