台南水道博物館賞櫻勝地木橋變危橋 趁非花季整修

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南山上花園水道博物館淨水池區因種植許多櫻花樹，每到花季吸引不少遊客，滯洪池涼亭與木橋成為拍照熱點，因長期使用損壞，市府與西拉雅風管處合作，利用非花季展開整修。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館淨水池區屬開放式古蹟景點，在水道博物館開園營運前，西拉雅國家風景區管理處就設置人行道、指示牌、滯洪池涼亭及木橋等休憩設施，後來文化局在淨水池區種植大批櫻花，與涼亭、木橋搭配營造濃厚日式氛圍，成為熱門拍照打卡景點。

文化局指出，因櫻花季常有大批遊客湧入，加上戶外風吹雨淋日曬侵蝕，木橋開始出現毀損，西拉雅風管處繼去年整平人行道後，今年把涼亭及木橋列為整修重點，與市府合作，利用非花季人潮較少時進行檢修，盼提供更安全遊憩空間。

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西拉雅國家風景區管理處南化遊客中心主任林志漢表示，管理處有專責巡查人員，每個月巡查1次，如果需要保養，再由專業人員進一步檢視，經過幾次檢視，發現木橋結構已須補強，於是編列經費抽換狀況不佳木材，再重新上護木漆，增加耐久性。

林志漢指出，管理處轄下景點超過20個，為維護整體休憩安全及品質，須持續關注，此次施做後，木橋將煥然一新，更能搭配優美景觀。（編輯：陳仁華）1130505