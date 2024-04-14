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台南水道博物館元老裝置藝術退役 燈會作品接棒進駐

2024/4/14 15:20（4/14 15:56 更新）
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台南山上花園水道博物館園區人氣裝置藝術「秘鏡」，因設置於戶外並常遭遊客拉扯損壞，館方決定進行移除。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月14日
台南山上花園水道博物館園區人氣裝置藝術「秘鏡」，因設置於戶外並常遭遊客拉扯損壞，館方決定進行移除。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南山上花園水道博物館園區人氣裝置藝術「秘鏡」，因已設置於戶外近5年，加上常遭遊客拉扯損壞，館方決定進行移除，並將導入今年台灣燈會結束後獲分配作品取代。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，曾在2019年漁光島藝術季頗獲好評的作品「秘鏡」，因鏡面裝置反射周邊景象，風景交疊形成奇幻視境，漁光島藝術季結束後，正逢山上花園水道博物館開館，因此將作品移往水道博物館密林區，可說是園區元老級裝置藝術，一直是園區內拍照打卡熱點之一。

文化局指出，因設置在戶外，常要承受嚴苛天氣考驗，一串串鏡面裝置也常遭遊客扯斷，連館方豎立在作品旁「請勿拉扯」告示，都曾被遊客嫌棄影響拍照畫面而遭拔起，為了進行作品維修，購買整捆替代用鋼線，至今已使用超過500公尺。

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館方表示，由於作品早就超過保存年限，但一直沒有其他作品可替代，以不定期修補方式維持展出，直到今年台灣燈會結束後，水道博物館獲分配1組相當受歡迎作品，才決定讓「秘鏡」功成身退，換上新作品，已於上週將「秘鏡」移除。

文化局指出，山上花園水道博物館於2019年開園營運，初期曾創下單日4萬人次入園紀錄，將持續透過各種課程、活動，以及增加硬體設施，並引進新裝置藝術作品進駐，展現不同藝術氛圍，帶起另一波討論話題。（編輯：陳仁華）1130414

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