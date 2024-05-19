變電所遭闖 台電全面檢討安全措施加強警戒運轉

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（中央社記者張璦台北19日電）新竹縣峨眉變電所18日凌晨疑似遭竊賊入侵竊盜電纜，台電今天表示，這次事件未造成人員受傷，對供電未造成影響，並已報案，由警方進行相關調查及後續追捕。

台電透過新聞稿表示，針對此次事件，台電已召集相關單位，全面檢討並持續精進變電所安全防護措施，以提升變電所營運韌性，經濟部也已要求台電公司，啟動關鍵基礎設施演習，各系統加強警戒運轉。

台電說明，昨天凌晨2時51分左右，峨眉變電所駐所保全人員因紅外線警報及監視影像發現異常，隨即聯絡保二峨眉小隊派員入所了解狀況；保全人員2時57分拿手電筒接近現場查看，嫌犯看到保全接近，立即丟下工具翻牆逃離現場。

台電進一步指出，經事後調閱監視影像，發現2名竊嫌穿著雨衣、雨鞋，從消防水池旁圍牆破壞鐵絲網進入變電所，欲竊剪變電所準備要辦理汰換設備用的新控制電纜，現場也遺留爬梯、破壞剪等工具；台電立即檢視盤點變電所內設備，除1截約20公分長電纜遭剪下不及帶走，未發現其它設備損失，對供電也未造成影響。

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台電表示，針對變電所等重要電力設施，平時皆持續進行安全防護相關工作，並經常針對不同情境進行相關演習，以完備電力設施的保安措施，維持設施的安全和穩定。

為進一步提升變電所安全，台電指出，已召集相關單位，全面檢討並研擬精進措施，如針對紅外線、照明與警報進行弱點掃描及增設、強化材料儲存管理、精進及時通報及聯繫機制等，要求人員務必提高防範意識，審慎應對危安事件的發生。（編輯：楊蘭軒）1130519