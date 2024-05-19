唐西奇大三元擊退雷霆 獨行俠闖西區冠軍賽

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（中央社達拉斯18日綜合外電報導）NBA獨行俠今天在唐西奇繳出大三元成績單，加上華盛頓末節及時甦醒，拿出將功折罪的表現，主場117比116險勝雷霆，並以系列賽4勝2負的成績挺進西區冠軍賽。

美國職籃NBA季後賽西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆，季後賽次輪第5戰意外在家輸球，被達拉斯獨行俠在7戰4勝制系列賽搶先聽牌。

今天這場比賽開打後，雙方互不相讓，獨行俠21比23落後之際，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）急停跳投得手，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也兩罰俱中，助雷霆稍將領先拉開，接著威廉斯（Jalen Williams）飆進壓哨的大號三分彈，讓獨行俠首節23比30落後。

獨行俠次節打出19比10開局，在唐西奇（Luka Doncic）砍進一記三分球後，一度42比40超前，但雷霆這節狂拉24比6尾盤還以顏色，在喬（Isaiah Joe）中場前1.2秒飆進三分彈後，上半場獨行俠48比64落後達16分。

下半場開打，獨行俠在60比77落後之際，拉出13比0反撲，再將落後縮小到4分，但雷霆靠著罰球拿下4分將領先拉開，之後又打出9比2小高潮收尾，讓獨行俠3節打完83比90落後。

末節獨行俠打出14比7開局，以97比97將比分扳平，但靠著華勒斯（Cason Wallace）進球、霍姆葛倫的第一時間空中接力灌籃，雷霆保有4分領先。靠著唐西奇1助攻、1跳投在內的一波6比0攻勢，獨行俠以107比105超前。

之後雙方你來我往，華盛頓（P.J. Washington）足以讓球隊丟掉勝利的要命犯規讓雷霆獲得罰球機會並保有球權，雷霆在亞歷山大穩穩罰進、霍姆葛倫也順利進球的情況下，讓獨行俠1分落後。 終場前2.1秒，華盛頓從狗雄變英雄，他在三分線外出手遭到犯規，靠著3罰2中超前，幫球隊最終1分險勝。

獨行俠今天贏球搶進西區冠軍賽，接下來將與丹佛金塊與明尼蘇達灰狼系列賽的勝方爭奪總冠軍賽門票。金塊與灰狼目前以3比3戰成平手，雙方美國當地時間19日（台灣時間20日）將在金塊主場進行天王山之戰。

此役獨行俠的唐西奇今天有29分、10籃板、10助攻的大三元表現，瓊斯（Derrick Jones Jr.）、厄文（Kyrie Irving）皆攻下22分，里夫利（Dereck Lively II）從板凳殺出拿下12分，還搶下個人生涯季後賽新高的15個籃板，葛佛（Daniel Gafford）則有10分進帳。

雷霆先發5人得分全部破10，亞歷山大轟下全場最高36分，威廉斯和霍姆葛倫分別共下22分、21分，喬與多特（Luguentz Dort）都拿下11分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130519