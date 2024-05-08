NBA雷霆亞歷山大29分帶領 季後賽次輪首戰輕取獨行俠

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天靠著亞歷山大全場攻下29分，以及下半場團隊外線火力齊揚轟垮對手，最終以117比95擊敗達拉斯獨行俠，在7戰4勝制季後賽次輪，取得1比0領先。

西區頭號種子雷霆季後賽首輪以直落4橫掃紐奧良鵜鶘，4月30日早早結束首輪系列賽，養精蓄銳在主場等待次輪隊伍出爐，今天則面對來訪的獨行俠。

雷霆、獨行俠首節以23比23打平，次節雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）帶領下，半場打完以62比53領先。

第3節獨行俠由厄文（Kyrie Irving）率領開啟一波12比4攻勢，追成1分差；雷霆在暫停過後迅速止血，由喬（Isaiah Joe）、多特（Luguentz Dort）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與亞歷山大輪番在外線轟炸，雷霆再將分數拉開至89比79。

雷霆的威廉斯（Jalen Williams）前3節僅拿8分，第4節獨攬10分，延續球隊攻擊火力，率隊鎖定首戰勝利。

雷霆的亞歷山大此役展現全能身手，繳出29分、9籃板、9助攻，而霍姆葛倫、威廉斯分別拿下19分與18分，根據美國數據網站StatMuse統計，霍姆葛倫季後賽累計拿到80分，登上雷霆隊史新秀季後賽得分排行榜第1名。

獨行俠的厄文攻下全隊最高20分，而球星唐西奇（Luka Doncic）因有傷在身，進攻受到影響，全場19投6中、拿下19分，其中三分球更是8投僅1中。（編輯：龍柏安）1130508