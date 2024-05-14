NBA唐西奇大三元無用 雷霆逆轉獨行俠扳平系列戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北14日電）雖然當家球星唐西奇攻下「大三元」，但美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天以96比100遭到奧克拉荷馬雷霆逆轉，雙方在季後賽次輪戰成2比2平手。

季後賽次輪對決西區頭號種子雷霆，即便獨行俠首戰吞敗，不過在球星唐西奇（Luka Doncic）帶傷領軍下，加上華盛頓（P.J. Washington）穩定發揮，連續2場取得勝利，將系列戰改寫為2勝1負，今天持續在主場迎敵，力拚率先搶下聽牌優勢。

首節獨行俠即打出強烈的求勝意志，開局一波20比4攻勢，迅速建立雙位數領先，而且憑藉強悍的禁區防守，加上對手雷霆三分球命中率不佳，獨行俠帶著11分領先進入中場休息。

然而，雷霆在易籃後吹起反攻號角，逐漸縮小比分差距，尤其終場前3分24秒，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）飆進關鍵三分球，成功逆轉比分，最後靠著球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）2罰俱中鎖定戰果，將系列戰扳成2比2平手，避免讓獨行俠取得聽牌。

此役亞歷山大出賽41分鐘，攻下34分、8籃板、5助攻，其中22分來自下半場，是雷霆上演逆襲的關鍵球員，其餘包含霍姆葛倫攻下18分、多特（Luguentz Dort）拿下17分，威廉斯（Jalen Williams）則挹注14分。

至於獨行俠方面，以唐西奇繳出「大三元」18分、12籃板、10助攻最為亮眼，華盛頓也取得「雙10」21分、12籃板，可惜另名球星厄文（Kyrie Andrew Irving）僅拿下9分、9助攻，而且團隊罰球23罰12中，在命中率僅有52%情況下，成為落敗的最大主因。（編輯：李亨山）1130514