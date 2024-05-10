NBA季後賽記者會播放謎之聲 唐西奇傻眼尷尬忍笑

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（中央社記者陳容琛台北10日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在季後賽次輪第2戰以119比110擊敗奧克拉荷馬雷霆，當家球星唐西奇賽後在記者會回答問題時，居然傳出「謎片」女優的呻吟聲，讓他傻眼尷尬忍笑。

NBA西區季後賽次輪首戰吞敗的獨行俠，今天持續作客雷霆，即便球星厄文（Kyrie Irving）僅攻下9分，不過唐西奇（Luka Doncic）、華盛頓（P.J. Washington）皆砍下29分，加上板凳出發的哈達威（Tim Hardaway Jr.）也挹注17分，攜手率獨行俠將系列戰扳成1比1平手。

今天除了攻下全隊最高29分，上場41分鐘的唐西奇，還得到10籃板、7助攻，一掃前役命中率低迷的陰霾，他提到改變的關鍵在於心態，並自評此役是生涯打過最難打的比賽之一，必須拚盡全力幫助球隊獲勝，「我們打出不錯的開局，然後球隊就跟著我往前衝。」

根據美國媒體ESPN統計，唐西奇、華盛頓成為NBA季後賽史上第1對攻下至少25分、10籃板及5顆三分球的組合，唐西奇賽後也盛讚，隊友華盛頓真的打得很棒，「我們必須給他更多的球權。」

有趣的是，唐西奇在賽後記者會話說到一半，現場的喇叭居然傳出「謎片」的聲音，唐西奇先是愣住瞪大了眼睛，接著低下頭開始忍笑，現場記者則是先笑成了一片，最後唐西奇抬起頭來，尷尬地笑說：「希望這不是現場直播。」（編輯：龍柏安）1130510