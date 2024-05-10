NBA唐西奇帶傷轟29分 獨行俠季後賽次輪扳平雷霆

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠當家球星唐西奇今天季後賽次輪第2戰帶傷上陣，與華盛頓各轟下29分，率隊以119比110擊退主場迎戰的奧克拉荷馬雷霆，並將系列賽扳成1比1平手。

獨行俠在季後賽次輪首役不敵頭號種子雷霆，今天捲土重來，有傷在身的獨行俠唐西奇（Luka Doncic）首節火力全開、攻下16分，次節獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）外線火力持續挹注下，一度領先達雙位數。

雷霆次節後段外線手感持續升溫，威廉斯（Jalen Williams）三分球與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手拉出一波10比0攻勢，半場打完雷霆追成62比68。

雷霆第3節開局外線砲火依舊猛烈，一度超前比分，而獨行俠的哈達威（Tim Hardaway Jr.）挺身而出，2分鐘內連得10分，也助獨行俠帶著10分領先進入決勝節。

獨行俠在第4節靠著多點開花優勢，成功守住領先，不僅在7戰4勝制系列賽以1比1逼平對手，也逼得雷霆吞下在今年季後賽的首敗。

雷霆今天輸球後，結束近期在例行賽與季後賽10連勝，而本季季後賽僅剩明尼蘇達灰狼仍維持不敗之身。

獨行俠的唐西奇第2節打完左小腿已滲血，即使移動受影響仍撐完全場，他出賽41分鐘，拿下29分、10籃板、7助攻，其中單場命中5顆三分球，是他過去4場比賽的總和，而華盛頓同樣進帳29分，哈達威獲得17分。

雷霆的亞歷山大拿下全場最高33分，外加12籃板、8助攻，威廉斯（Jalen Williams）貢獻18分。（編輯：龍柏安）1130510