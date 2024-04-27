獨行俠主場多點開花 季後賽首輪第3戰樂勝快艇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達拉斯26日綜合外電報導）美國職籃NBA正進行西區季後賽首輪，達拉斯獨行俠今天在主場迎戰洛杉磯快艇，獨行俠多點攻勢技壓快艇「4巨頭」，全隊最後以101比90勝出，目前在系列賽中以2比1領先。

獨行俠與快艇進入系列賽第3戰，先前雙方以1比1平分秋色。獨行俠的葛佛（Daniel Gafford）率先得分後，快艇的哈登（James Harden）與獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）開始主宰戰局，2人各為全隊下場時間最長的球員。

第1節比數23比18，快艇略有優勢。

獨行俠在第2節由替補里夫利（Dereck Lively II）發起一輪猛攻，反觀快艇在中場結束前8分多鐘開始頻頻「打鐵」。獨行俠整個第2節拿下36分，快艇只有18分。

獨行俠以54比41在上半場領先，雙方主將唐西奇與哈登各拿14分。

下半場開賽，唐西奇以3分外線拔得頭籌。快艇「4巨頭」中，哈登出現個人第4次失誤；未列先發的衛斯布魯克（Russell Westbrook）上場後幾乎沒有貢獻；先發的雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）得分也僅有個位數。

快艇第3節多靠大長人祖巴茨（Ivica Zubac）與對手力拚，雖然一度將比分追近至只有6分差，但獨行俠厄文（Kyrie Irving）主宰第3節後半段，快艇未能進一步拉近比數。

比賽進入最後一節，厄文持續灌分，雙方差距未見縮小，衛斯布魯克更吃下技術犯規。獨行俠最終以101比90取勝。

唐西奇拿下全隊最高22分和10個籃板；快艇則是哈登與鮑爾（Norman Powell）各有21分進帳。

獨行俠與快艇將在美東時間28日下午3時30分（台灣時間29日凌晨3時30分）在獨行俠的達拉斯主場進行第4戰。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130427