NBA唐西奇轟32分 獨行俠季後賽扳平快艇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA洛杉磯快艇球星雷納德今天在季後賽首輪對戰達拉斯獨行俠第2戰復出，未能幫助球隊在主場留下勝利，而獨行俠靠著唐西奇轟下32分，率隊96比93獲勝，系列賽扳成1比1平手。

快艇、獨行俠在季後賽7戰4勝制首輪賽事前2戰結束，雙方戰成1比1平手，接下來第3戰將於27日移師到獨行俠主場進行。

快艇的雷納德（Kawhi Leonard）因右膝發炎，例行賽尾聲至季後賽首戰都缺陣，所幸快艇在與獨行俠首輪系列賽，仍順利拔得頭籌，而雷納德也在今天第2戰歸隊，4巨頭聯手出擊，為快艇再添利多。

獨行俠首節在一哥唐西奇（Luka Doncic）帶領下，以23比19領先，而雷納德歸隊，並未在首節帶來立即效果，雷納德與哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）合計6投0中，也導致快艇陷入落後。

雷納德次節靠著急停跳投，得分總算開張，隨後更助攻隊友鮑爾（Norman Powell）投進三分球，緊咬比分，而哈登持續挑戰獨行俠禁區，上半場打完快艇追成41比45。

雙方第3節比分互咬，快艇帶著1分領先進入決勝節，並在決勝節一度取得6分領先，唐西奇與華盛頓（P.J. Washington）、厄文（Kyrie Irving）隨後聯手拉出一波14比0攻勢超前，陷入得分荒的快艇靠著衛斯布魯克三分球才止血。

雷納德倒數20.1秒上籃，一度追成3分差，而厄文隨後4罰3中奠定勝基，儘管快艇的喬治（Paul George）讀秒階段再飆進三分球，已於事無補，最終獨行俠以3分差勝出。

獨行俠的唐西奇今天攻下32分，另有6籃板、9助攻，而厄文也提供火力支援，貢獻23分，兩人合計飆進9顆三分球，比快艇全隊還多。

快艇前一場轟進18顆三分球，此役外線得分效率下滑，30投僅8中，也是輸球原因之一，全隊以喬治與哈登表現最佳，各得22分，雷納德復出首戰17投7中，進帳15分，但三分球5投都落空。（編輯：張雅淨）1130424