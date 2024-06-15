唐西奇厄文合拿50分 獨行俠擊潰塞爾蒂克逃過橫掃

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（中央社達拉斯14日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽背水一戰的達拉斯獨行俠隊今天靠著唐西奇上半場的精采表現奠定勝基，在主場以122比84大勝波士頓塞爾蒂克隊，將決賽戰線拉到第5場。

在總冠軍賽以0比3處於絕對劣勢的獨行俠，今天由厄文（Kyrie Irving）砍進2分先馳得點。塞爾蒂克則是以塔特姆（Jayson Tatum）為攻擊重心，不過替補中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷沒有上陣。

獨行俠在第一節最後5分鐘時由唐西奇（Luka Doncic）發動一波10-0攻勢將比數拉開，再加上3分球建功，最後以34比21將比賽帶進第2節，唐西奇本節斬獲13分。

第2節獨行俠在唐西奇領軍下將比數拉開，他2次連投帶罰重挫對手士氣，上場18分鐘就已拿下23分；反觀塞爾蒂克內線完全失靈，整節僅有3分線與罰球進帳，上半場結束時獨行俠以61比35大幅領先。

下半場開始，獨行俠幾乎是壓著塞爾蒂克打，葛佛（Daniel Gafford）連拿6分更將比數拉開，厄文也有不錯表現，第3節剩9分多鐘時雙方已有30分差距。

獨行俠在握有相當幅度的領先下，第4節開始調整陣容，不過艾克森（Dante Exum）與哈達威（Tim Hardaway Jr.）仍以3分球持續對塞爾蒂克施壓，塞爾蒂克雖然也是以板凳球員應戰，但明顯已無戰意，雙方提前進入垃圾時間，比分差距也是總冠軍賽史上少有的懸殊。

獨行俠最終是以122比84取勝，將系列賽扳成1比3。兩隊以唐西奇拿29分最多，厄文也貢獻了21分；塞爾蒂克的塔特姆拿下15分，但幾乎都是在比賽前段，另一名主將布朗（Jaylen Brown）更是只有10分入帳。比賽各項數據均是獨行俠較優，尤其籃板更是以52比31領先。

NBA史上從來沒有一支隊伍能在總冠軍賽0比3落後之後翻身封王。獨行俠今天在主場逃過被橫掃的命運，台灣時間18日上午將在塞爾蒂克主場進行第5戰。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130615