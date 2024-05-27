唐西奇、厄文神仙聯手 創NBA季後賽50年後場紀錄

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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在西區冠軍賽3連勝灰狼，從歷史紀錄來看，獨行俠闖進總冠軍賽已是不可擋的事，而唐西奇、厄文這對「神仙」組合，也締造NBA過去50年來的紀錄。

根據NBA統計，自從有季後賽以來，在7戰4勝的賽制裡，過去共出現154次系列賽3比0的情況，而最終領先的球隊全數都晉級，也就是說，0比3落後的球隊無一能翻盤。

厄文（Kyrie Irving）在去年2月9日透過交易從布魯克林籃網來到獨行俠，他在2022-23年賽季剩餘的21場例行賽，和球隊融合的並不佳，共吞下13場敗仗，當時甚至傳出唐西奇（Luka Doncic）也對球權分配不滿的聲音。

沒想到今年賽季，2人合作產生極佳的化學變化，厄文甘心退居副手，讓唐西奇有更多主動權。根據ESPNstatinfo統計顯示，NBA過去50年季後賽以來，厄文和唐西奇是唯一1組後場先發球員，同時攻下30分以上3次的組合。

在今天關鍵的第4節，厄文和唐西奇更是輪流發揮，2人合力拿下21分，比起明尼蘇達灰狼單節全隊20分還要多。

唐西奇賽後受訪時也對老大哥讚譽有加地說：「這就是外界稱呼他（厄文）為第4節先生，對吧？我感覺他在第4節應該拿有20分了吧，他天生就是為了關鍵時刻而生的人。」

總教練基德（Jason Kidd）更是對2名子弟兵做出這樣的評論：「他們打球的方式很不同，但是技能和成熟度非常適合，厄文在聯盟中和很多偉大的球員合作過，他不介意當副手，這在聯盟裡並不常見；對唐西奇來說，他從未害怕在那個時刻去做他該做的事，看他們互相信任真的是一件很酷的事。」（編輯：李亨山）1130527