唐西奇厄文雙槍齊發 獨行俠108比105力克灰狼奪西冠首勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社明尼阿波利斯22日綜合外電報導）NBA西區冠軍賽獨行俠今天作客灰狼主場，結果獨行俠在唐西奇與厄文雙槍領軍下，在比賽最後2分鐘終於擺脫灰狼，以108比105拿下系列賽首勝。

美國職籃NBA西區冠軍戰今天開打，由明尼蘇達灰狼在主場迎戰達拉斯獨行俠，灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）與獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今年都名列最有價值球員票選前3名，這場大戰外界甚至以總冠軍之戰來形容。

唐西奇在這場比賽拿下33分為兩隊之冠，同時還有8次助攻；另一名主力厄文（Kyrie Irving）也進帳30分，兩人可說是獨行俠今日獲勝功臣；灰狼則是以麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的24分最高，愛德華茲則是拿了19分。

第1節比賽雙方差距有限，接近終了時愛德華茲以一記三分外線將比數拉開至33比27，灰狼睽違20年重返西區冠軍戰，今天比賽先有一個好的開始。

灰狼在前一輪逆轉淘汰衛冕軍丹佛金塊後聲勢大漲，不過今天第2節遭到厄文的頑強反擊，厄文在上半場就拿下24分，唐西奇也有14分貢獻，至於灰狼則是以麥丹尼爾斯的19分最優，他三分球投6進5，讓灰狼上半場是以62比59領先。

下半場開戰雙方比數仍是緊咬，灰狼雖然替補球員分擔許多得分任務，可是並沒有拉開與獨行俠的分差，第3節結束僅以1分領先；不過第4節開始，瑞德（Naz Reid）與麥丹尼爾斯連刷三分球將比數拉出5分差距。

獨行俠的唐西奇此時開始領軍反攻，一波13-0的攻勢反而要回領先，雙方開始進入拉鋸戰。比賽進入最後4分多鐘，雙方三分球互射，不過湯斯（Karl-Anthony Towns）被判妨礙中籃進球不算，灰狼失去追平大好機會。最後獨行俠守住領先，在灰狼康利（Mike Conley）3罰中1的情況下，以108比105力擒灰狼。

從沒獲得NBA分區冠軍的灰狼，將在台北時間25日上午與獨行俠進行第2戰，地點同樣是在灰狼隊主場的明尼阿波利斯。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130523