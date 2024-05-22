塞爾蒂克延長賽力克溜馬 NBA東區決賽拔得頭籌

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（中央社波士頓21日綜合外電報導）美國職籃NBA東區冠軍賽今天開打，地主塞爾蒂克在驚濤駭浪中，先以布朗的3分球追平比數，塔特姆在延長賽又連續得手，最後以133比128擊退溜馬，在東冠系列賽旗開得勝。

NBA東區冠軍賽正式開打，第1種子的波士頓塞爾蒂克在主場迎戰印第安納溜馬，結果塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）以一記3分球在比賽還剩6秒時將比數追平，塔特姆（Jayson Tatum）更在延長賽中連投帶罰將比數拉開，終場塞爾蒂克以5分之差獲勝。

塞爾蒂克今天以塔特姆表現最佳，全場有36分與12籃板，另外哈勒戴（Jrue Holiday）進帳28分，追平比賽的功臣布朗（Jaylen Brown）則是26分，全隊先發的得分都有兩位數。

溜馬方面則是以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的25分最高，但是全隊在罰球線上僅得9分，比起塞爾蒂克的24分相距極大，特別是第3節溜馬連吃犯規，也是溜馬今天一路苦戰的因素之一。

塞爾蒂克的中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天雖然因傷沒有上場，不過比賽一開始，塞爾蒂克一波12-0的攻勢就打到溜馬叫停，溜馬是在第1節最後3分多鐘時，憑著杜平（Obi Toppin）連續刷分才將比數縮小至3分差距。

第2節溜馬的特納（Myles Turner）開始發揮，他在上半場得了18分為兩隊之冠，但塞爾蒂克在主將布朗領軍下各攻擊點都有斬獲，上半場最後19秒塞爾蒂克的懷特（Derrick White）砍進3分，但哈利伯頓立刻以35呎的大號3分球還以顏色，雙方以64比64戰成平手。

下半場開戰，塞爾蒂克火力整齊加上溜馬連吃犯規，雙方比數在第3節約剩4分多鐘時，塞爾蒂克甚至領先13分，不過麥康奈（T.J. McConnell）多次得手將比數追回，第3節結束時，塞爾蒂克僅以94比93領先1分。

第4節溜馬在西雅坎（Pascal Siakam）強攻下要回領先，塞爾蒂克在比賽結束前4分多鐘時喊出暫停，雙方開始進入白熱戰，比分相差極小，尼姆巴德（Andrew Nembhard）最後46秒跳投得手為溜馬取得3分領先，但是布朗在最後6秒的高難度3分球將比賽送入延長，兩隊正規時間終了，以117比117打平。

延長賽開始雙方均無建樹，最後哈利伯頓在關鍵時刻失誤，塔特姆連投帶罰鎖住勝利。塞爾蒂克與溜馬在例行賽的對戰成績，塞爾蒂克以3勝2負略優，兩隊第2戰將在台灣時間24日早上於波士頓舉行。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130522