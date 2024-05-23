NBA年度最佳陣容第一隊 約基奇亞歷山大全票入選

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職籃NBA年度最佳陣容公布。年度MVP得主、丹佛金塊中鋒約基奇，以及奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大與達拉斯獨行俠的唐西奇獲選進年度第1隊。

除在年度最有價值球員（MVP）中分占前3名的約基奇（Nikola Jokic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和唐西奇（Luka Doncic），獲選進入年度第1隊者還包括密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）及波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

約基奇與亞歷山大都拿下全部99張第一隊選票，唐西奇則是囊括98張第一隊選票和1張第二隊選票。安特托昆博88張，塔特姆65張。

進入年度第2隊者有紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、洛杉磯湖人的戴維斯（Anthony Davis）、明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）、洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）以及鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）。

年度第3隊的成員有太陽的布克（Devin Booker）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、湖人的詹姆斯（LeBron James）以及沙加緬度國王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1130523