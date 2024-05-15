約基奇狂轟40分擊退灰狼 金塊系列賽先聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）美國職籃NBA丹佛金塊球星約基奇今天季後賽次輪繳出40分、7籃板、13助攻，且零失誤表現，率隊以112比97擊敗明尼蘇達灰狼，金塊在系列賽先輸2場後拿下3連勝，以3比2搶先聽牌。

衛冕軍金塊西區季後賽次輪對陣灰狼，在前2場主場賽事失利後，所幸第3、4戰靠著約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）、高登（Aaron Gordon）輪流發揮，前4戰結束，系列賽扳成2比2平手。

金塊第5戰回到主場作戰，約基奇今天首節展現禁區宰制力，單節獨攬12分，率隊取得28比26領先，而灰狼則靠著在外線展現火燙手感，單節9投5中，緊咬比分。

次節前段戰況持續膠著，約基奇再度展現能裡能外的身手，幫助金塊半場打完領先6分。

雙方易籃後，灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華茲（Anthony Edwards）第3節開局聯手拉出一波11比3攻勢超車，而金塊的莫瑞、高登隨即挺身而出，加上約基奇連投帶傳，展現進攻破壞力，不僅以88比74重新占上風，還取得雙位數領先，讓場邊金塊球迷興奮地對約基奇高喊MVP。

灰狼下半場外線火力熄火，13投僅2中，反觀金塊決勝節不僅有約基奇在禁區牽制對手，外線還有波普（Kentavious Caldwell-Pope）挹注火力，順利直取勝利。

金塊今天贏球後，在7戰4勝制系列賽以3比2先聽牌，第6戰將於17日前進灰狼主場，力拚直取晉級門票。

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天賽前頒發年度最有價值球員（MVP）獎盃給約基奇，這也是約基奇4年來第3座，而約基奇此役再次展現MVP身手，拿下40分，外加7籃板、13助攻，且沒有任何失誤。

根據轉播單位統計，約基奇成為自2018年保羅（Chris Paul）後，首位在季後賽單場至少拿到40分、5籃板、10助攻且零失誤的球員。

金塊除了約基奇外，以高登得18分次之，莫瑞、波普各得16分。灰狼以湯斯23分最佳，至於前一役狂飆44分的愛德華茲（Anthony Edwards）手感不佳，15投僅5中，獲得18分。（編輯：李亨山）1130515